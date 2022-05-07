Назван продукт, защищающий организм от возрастных заболеваний

Куркума является одной из самых полезных специй, она благоприятно влияет на организм за счет куркумина.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Регулярное потребление куркумина обеспечит здоровье сердца и мозга. По результатам исследования, этот элемент обладает антиоксидантной и противовоспалительной способностью.

Помимо этого, специя предотвращает развитие возрастных заболеваний. Куркуму можно добавлять при приготовлении различных блюд: это могут быть различные супы из птицы и овощей, а также яичница, передает ФАН.

До этого врачи назвали десять продуктов для снижения артериального давления. По их словам, зачастую гипертония связана с особенностями образа жизни.

Показатель можно изменить, если отказаться от ряда вредных привычек. Например, исключить употребление жирной пищи и соли.