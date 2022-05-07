Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+11° в 
USD 67.38EUR 71.10
Войти в почту
2 часа назад

Назван продукт, защищающий организм от возрастных заболеваний

Вечерняя Москва

Куркума является одной из самых полезных специй, она благоприятно влияет на организм за счет куркумина.

Назван продукт, защищающий организм от возрастных заболеваний
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Регулярное потребление куркумина обеспечит здоровье сердца и мозга. По результатам исследования, этот элемент обладает антиоксидантной и противовоспалительной способностью.

Помимо этого, специя предотвращает развитие возрастных заболеваний. Куркуму можно добавлять при приготовлении различных блюд: это могут быть различные супы из птицы и овощей, а также яичница, передает ФАН.

До этого врачи назвали десять продуктов для снижения артериального давления. По их словам, зачастую гипертония связана с особенностями образа жизни.

Показатель можно изменить, если отказаться от ряда вредных привычек. Например, исключить употребление жирной пищи и соли.

Для понижения давления отлично подойдут жирные сорта рыбы, овощи, льняное масло, куркума, йогурт, чеснок, шоколад, миндаль, грибы и бобовые.

Еда,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители