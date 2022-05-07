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25 минут назад

Диетолог предупредила россиян о вреде безлактозных напитков

Lenta.ruиещё 1

Российский диетолог Елена Соломатина предупредила россиян о вреде безлактозных напитков и назвала их популярность маркетинговым ходом. Ее слова приводит радиостанция «Говорит Москва».

Диетолог предупредила о вреде безлактозных напитков
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам специалиста, в овсяном, рисовом и ореховом молоке отсутствуют витамин B12 и жирные кислоты, которые необходимы для здоровья.

«Это совершенно другой продукт, плюс с добавлением фосфатов. Их добавляют для придания определенной консистенции, как в колбасы. Ничего хорошего организму он не несет», — пояснила она.

Кроме того, врач отметила, что при непереносимости лактозы обычное молоко можно заметить растительным, но в других случаях рекомендуется употреблять натуральный продукт.

В заключение диетолог добавила, что полезнее будет съесть овсяную кашу или цельные орехи, в которых содержатся все необходимые для организма вещества и клетчатка.

Ранее диетолог также предостерегла россиян от резкого похудения после майских праздников. По словам Соломатиной, это может ввести организм в состояние стресса.

Еда,Елена Соломатина,
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