Салаты с редисом: три рецепта, которые вам точно понравятся

Близится летний сезон, а это значит, что на прилавках очень скоро появится первая зелень и овощи. Первые пучки редиски особенно радуют вкусом и хрустом, предлагаем приготовить свежие салаты по предложенным рецептам.

Фото: Instagram (организация запрещена в России) Instagram

КАРТОФЕЛЬНЫЙ САЛАТ С РЕДИСОМ

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Ингредиенты:

Для салата:

700 г картофеля

300 г редиса

100 г рукколы

50 г зеленого лука

Для заправки:

2 ст.л. лимонного сока

1 ч.л. бальзамического уксуса

2 ст.л. оливкового масла

1 ст.л. соевого соуса

2 ст.л. воды

0.5 ч.л. меда

1 зубчик чеснока

Щепотка черного перца

Процесс приготовления:

1. Картофель отварить в мундире, остудить, нарезать кружочками.

2. Редис и зелень промыть, нарезать.

3. Смешать нарезанные картофель, редис, лук и рукколу, полить сверху заправкой и перемешать. В заправке можете заменить бальзамический уксус на яблочный или рисовый, но вкус изменится.

Рецепт\ Instagram (запрещен на территории Российской Федерации) /heavenlykitchen_/

САЛАТ ИЗ РЕДИСКИ, ОГУРЦОВ, ЯИЦ И СЫРА

Ингредиенты:

Редиска — 300 г

Огурцы — 200 г

Яйца — 2 шт

Сыр — 100 г

Зеленый лук — 20 г

Майонез или сметана — по вкусу

Соль, черный перец — по вкусу

Процесс приготовления:

1. Яйца варим, очищаем и мелко нарезаем. Огурцы и редиску нарезаем полукольцами. Сыр натираем на терке. Зеленый лук мелко нарезаем.

2. Соединяем в большой миске все нарезанные ингредиенты, добавляем майонез или сметану, посыпаем солью и черным перцем. Тщательно перемешиваем и подаем на стол.

Рецепт Instagram (запрещен на территории Российской Федерации) /ruchevatonia/

САЛАТ С ПОМИДОРАМИ, РЕДИСОМ, ЛАВАШОМ И МЯТОЙ

Ингредиенты:

150 г греческого йогурта

50 г оливкового масла

2 больших помидора

100 г редиса

2 огурца

1 веточка зеленого лука

2-3 веточки мяты

4-5 веточек петрушки

1 зубчик чеснока

1 ч.л. лимонного сока

1 ч.л. морской соли

1/2 ч.л. молотого черного перца

1 большой лаваш тонкий

80 г сыра фета

1 ч.л. горчицы

1 ч.л. сумаха

Процесс приготовления:

1. Смешать йогурт с оливковым маслом, лимонным соком, горчицей, измельченным на мелкой терке чесноком.

2. Лаваш слегка поджарить на сухой сковороде, чтобы он стал более сухим и хрустящим. Разломать готовый лаваш на достаточно большие кусочки.

3. Редис и огурцы помыть и нарезать кружочками. Помидоры помыть и порезать на крупные кусочки. Соединить все овощи в большой миске. Измельчить зелень и добавить к овощам. Заправить соусом, посолить, поперчить, перемешать.