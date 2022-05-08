Салаты с редисом: три рецепта, которые вам точно понравятся

Близится летний сезон, а это значит, что на прилавках очень скоро появится первая зелень и овощи. Первые пучки редиски особенно радуют вкусом и хрустом, предлагаем приготовить свежие салаты по предложенным рецептам.
Ингредиенты:
Для салата:
700 г картофеля
300 г редиса
100 г рукколы
50 г зеленого лука
Для заправки:
2 ст.л. лимонного сока
1 ч.л. бальзамического уксуса
2 ст.л. оливкового масла
1 ст.л. соевого соуса
2 ст.л. воды
0.5 ч.л. меда
1 зубчик чеснока
Щепотка черного перца
Процесс приготовления:
1. Картофель отварить в мундире, остудить, нарезать кружочками.
2. Редис и зелень промыть, нарезать.
3. Смешать нарезанные картофель, редис, лук и рукколу, полить сверху заправкой и перемешать. В заправке можете заменить бальзамический уксус на яблочный или рисовый, но вкус изменится.
Рецепт\ Instagram (запрещен на территории Российской Федерации) /heavenlykitchen_/
Ингредиенты:
Редиска — 300 г
Огурцы — 200 г
Яйца — 2 шт
Сыр — 100 г
Зеленый лук — 20 г
Майонез или сметана — по вкусу
Соль, черный перец — по вкусу
Процесс приготовления:
1. Яйца варим, очищаем и мелко нарезаем. Огурцы и редиску нарезаем полукольцами. Сыр натираем на терке. Зеленый лук мелко нарезаем.
2. Соединяем в большой миске все нарезанные ингредиенты, добавляем майонез или сметану, посыпаем солью и черным перцем. Тщательно перемешиваем и подаем на стол.
Рецепт Instagram (запрещен на территории Российской Федерации) /ruchevatonia/
Ингредиенты:
150 г греческого йогурта
50 г оливкового масла
2 больших помидора
100 г редиса
2 огурца
1 веточка зеленого лука
2-3 веточки мяты
4-5 веточек петрушки
1 зубчик чеснока
1 ч.л. лимонного сока
1 ч.л. морской соли
1/2 ч.л. молотого черного перца
1 большой лаваш тонкий
80 г сыра фета
1 ч.л. горчицы
1 ч.л. сумаха
Процесс приготовления:
1. Смешать йогурт с оливковым маслом, лимонным соком, горчицей, измельченным на мелкой терке чесноком.
2. Лаваш слегка поджарить на сухой сковороде, чтобы он стал более сухим и хрустящим. Разломать готовый лаваш на достаточно большие кусочки.
3. Редис и огурцы помыть и нарезать кружочками. Помидоры помыть и порезать на крупные кусочки. Соединить все овощи в большой миске. Измельчить зелень и добавить к овощам. Заправить соусом, посолить, поперчить, перемешать.
4. Добавить в салат лаваш, перемешать, в конце перемешивания добавить покрошенный сыр фета. Украсить сумахом.