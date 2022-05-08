Народный календарь. Что опасно готовить на ужин 9 мая

В старину 9 мая называли Глафирой Горошницей. В этот период жители сел и деревень капали огороды, начинали высаживать горох и картофель.

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В этот день запрещается на ужин готовить картофельные блюда. Согласно приметам, это опасно для семейных отношений: будут недопонимания, которые могут привести к разрыву. В этот день картошку необходимо заменить на что-то другое, желательно на горох. В таком случае в доме всегда будет царить хорошая и добрая атмосфера.

В этот день запрещается ловить ласточек. Если ослушаться приметы, то можете попасть в тяжелую жизненную ситуацию, выход из которой невозможно будет отыскать своими силами.

Запрещается в этот день выяснять отношения между невесткой и свекровью, а также зятем и тещей. После ссоры они могут стать врагами навсегда, к тому же еще и втянут в свои разборки других членов семейства.