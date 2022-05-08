Врачи рассказали, что нельзя делать после 65 лет

После 65 лет соблюдение здоровых привычек так же важно, как и в другие периоды жизни. Если вы хотите прожить ещё дольше и здоровее, то от кое-каких вещей придётся отказаться.

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Во-первых, эксперты не рекомендуют пожилым людям ежедневно принимать аспирин, это ранее советовали делать для предотвращения сердечного приступа. Выяснилось, что данное лекарство повышает риск кровотечений. Таким образом, вред сводит на нет всю возможную пользу.

Во-вторых, не стоит много сидеть. Активный образ жизни важен для организма в любом возрасте. Кроме того, следует перестать питаться высоко обработанными продуктами и красным мясом, лучше переключиться на здоровую диету. В том, чтобы пить после 65 лет много алкоголя тоже нет ничего хорошего. А ещё не стоит отказываться от установки целей. Целеустремленность помогает прожить дольше и лучше.