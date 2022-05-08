Хотите повысить умственные способности? Включайте в рацион свеклу

В ЧЕМ ПОЛЬЗА СВЕКЛЫ?

Порой мы обходим привычные овощи стороной, считая морковку, свеклу и иные корнеплоды привычными и неинтересными. Однако именно они могут помочь насытить организм углеводами и клетчаткой. Свекла, морковь, батат, топинамбур содержат сложные углеводы, насыщая нас энергией. А калорий, при правильном приготовлении, содержат не так много.

Свекла — настоящий чемпион по содержанию витаминов группы В, кремния и фолиевой кислоты. Такое сочетание омолаживает не только кожу, волосы, но и клетки всего организма. Также свекла прекрасно сказывается на работе мозга. Если вы не знаете, что приготовить из свеклы, посмотрите подборку вкусных и быстрых салатов, она точно вам пригодится, когда на прилавках появится этот молодой овощ.

КАК СВЕКЛА ПОМОЖЕТ УЛУЧШИТЬ УМСТВЕННЫЕ СПОСОБНОСТИ?

Доктор Майкл Мосли — известный популяризатор ЗОЖ и снижения веса, недавно рассказал, что свекла помогает работе мозга. Этот овощ улучшает не только наше физическое здоровье, но и умственные способности. Более того, свекла даже поможет быстрее бегать!

Конечно, старение мозга является частью нашей жизни, однако с увеличением продолжительности жизни вопрос сохранения когнитивных способностей очень важен. А употребление свеклы в сочетании с умеренными физическими нагрузками может в этом помочь.