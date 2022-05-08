Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+10° в 
USD 67.38EUR 71.10
Войти в почту
2 часа назад

Хотите повысить умственные способности? Включайте в рацион свеклу

Eva.ru

В ЧЕМ ПОЛЬЗА СВЕКЛЫ?

Хотите повысить умственные способности? Включайте в рацион свеклу
Фото: https://eva.ru/https://eva.ru/

Порой мы обходим привычные овощи стороной, считая морковку, свеклу и иные корнеплоды привычными и неинтересными. Однако именно они могут помочь насытить организм углеводами и клетчаткой. Свекла, морковь, батат, топинамбур содержат сложные углеводы, насыщая нас энергией. А калорий, при правильном приготовлении, содержат не так много.

Свекла — настоящий чемпион по содержанию витаминов группы В, кремния и фолиевой кислоты. Такое сочетание омолаживает не только кожу, волосы, но и клетки всего организма. Также свекла прекрасно сказывается на работе мозга. Если вы не знаете, что приготовить из свеклы, посмотрите подборку вкусных и быстрых салатов, она точно вам пригодится, когда на прилавках появится этот молодой овощ.

КАК СВЕКЛА ПОМОЖЕТ УЛУЧШИТЬ УМСТВЕННЫЕ СПОСОБНОСТИ?

Доктор Майкл Мосли — известный популяризатор ЗОЖ и снижения веса, недавно рассказал, что свекла помогает работе мозга. Этот овощ улучшает не только наше физическое здоровье, но и умственные способности. Более того, свекла даже поможет быстрее бегать!

Конечно, старение мозга является частью нашей жизни, однако с увеличением продолжительности жизни вопрос сохранения когнитивных способностей очень важен. А употребление свеклы в сочетании с умеренными физическими нагрузками может в этом помочь.

Доктор отметил, что употребление свекольного сока улучшает кровоток в префронтальной коре, тем самым повышая производительность мозга. Не обязательно пить сок, просто включайте в свой рацион больше блюд со свеклой.

Еда,Майкл Мосли,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители