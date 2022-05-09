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1 час назад

Диетолог назвала «вредный» продукт, которым можно перекусывать

РИА "ФедералПресс"иещё 1

Между привычными приемами пищи нужно перекусывать, но выбирать полезные продукты. Врач-диетолог и и гастроэнтеролог Маргарита Арзуманян поделилась списком блюд, которые лучше всего подойдут для подкрепления в течение дня.

Назван «вредный» продукт, которым можно перекусывать
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Лучший вариант перекуса – тот, который будет содержать цельнозерновую крупу, фрукты, овощи, орехи, бобовые, ягоды»,

– пояснила врач.

На бутерброд можно положить мясной продукт домашнего приготовления, рыбу или курицу, а сверху – лист салата или другого зеленого овоща. Хотя сосиски и считаются неполезной пищей, в качестве перекуса они отлично подойдут, считает Маргарита Арзуманян. Но только те, у которых качественный состав без лишних добавок. Из рациона следует исключить только продукты с усилителями вкуса, нитритом натрия, глутамата, консервантов и подсластителей.

По словам диетолога, такие блюда приносят вред микробиому человека. Вредные вещества содержатся, например, в продуктах быстрого приготовления или выпечке промышленного производства, пишет «Радио Sputnik».

Еда,
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