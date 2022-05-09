Назван «вредный» продукт, которым можно перекусывать

Между привычными приемами пищи нужно перекусывать, но выбирать полезные продукты. Врач-диетолог и и гастроэнтеролог Маргарита Арзуманян поделилась списком блюд, которые лучше всего подойдут для подкрепления в течение дня.

На бутерброд можно положить мясной продукт домашнего приготовления, рыбу или курицу, а сверху – лист салата или другого зеленого овоща. Хотя сосиски и считаются неполезной пищей, в качестве перекуса они отлично подойдут, считает Маргарита Арзуманян. Но только те, у которых качественный состав без лишних добавок. Из рациона следует исключить только продукты с усилителями вкуса, нитритом натрия, глутамата, консервантов и подсластителей.