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1 час назад

Мясников предсказал россиянам замену мяса блюдами из насекомых

Даша Краснова

Врач и телеведущий Александр Мясников предсказал россиянам замену мясной пищи блюдами из насекомых. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Мясников предсказал россиянам замену мяса блюдами из насекомых
Фото: unsplashunsplash

По его словам, в будущем кузнечики будут использоваться даже в качестве начинки для пельменей.

«С 1950 года по 2000-й население Земли удвоилось, а потребление мяса увеличилось в пять раз. К 2050-му на планете будет проживать 9,1 миллиарда человек, а потребность в мясе превысит 500 миллиардов килограмм. Понятно, что ни пастбищ, ни воды для этого просто не хватит», — поделился мыслями доктор Мясников.

Популярный телеведущий отметил, что уже сегодня набирает обороты производство муки, печенья и хлопьев из насекомых.

«Самое время есть пельмени — потом они будут из кузнечиков!» — иронично заключил он.

До этого мы рассказывали про признаки хорошего мяса для шашлыка.

Еда,Александр Мясников,
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