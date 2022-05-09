Мясников предсказал россиянам замену мяса блюдами из насекомых

«С 1950 года по 2000-й население Земли удвоилось, а потребление мяса увеличилось в пять раз. К 2050-му на планете будет проживать 9,1 миллиарда человек, а потребность в мясе превысит 500 миллиардов килограмм. Понятно, что ни пастбищ, ни воды для этого просто не хватит», — поделился мыслями доктор Мясников.