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1 час назад

В Японии изобрели палочки, заменяющие соль

Инвест-Форсайт

Исследователи Университета Мэйдзи (Токио) и японский производитель напитков Kirin Holdings создали инновационные палочки для еды, которые имитируют вкус соли с помощью электрического тока. Об этом сообщает The Guardian.

В Японии изобрели палочки, заменяющие соль
Фото: Инвест-ФорсайтИнвест-Форсайт

С помощью данного изобретения можно снизить потребление соли, что сделает питание более здоровым. Как отмечают диетологи, избыток соли в рационе может приводить к высокому давлению и даже инсультам.

«Умные палочки» подключены к гаджету, который можно носить на руке. Принцип работы устройства прост: электрический ток передает ионы натрия в рот, и таким образом имитируется вкус соли. Создатели палочек отмечают, что вкус соли усиливается в 1,5 раза.

Еда,
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