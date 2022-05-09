В Японии изобрели палочки, заменяющие соль

Исследователи Университета Мэйдзи (Токио) и японский производитель напитков Kirin Holdings создали инновационные палочки для еды, которые имитируют вкус соли с помощью электрического тока. Об этом сообщает The Guardian.

С помощью данного изобретения можно снизить потребление соли, что сделает питание более здоровым. Как отмечают диетологи, избыток соли в рационе может приводить к высокому давлению и даже инсультам.