Ученые рассказали о пользе заменителей мяса

Сегодня согласно данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН около 80% сельскохозяйственных земель в мире отдано на содержание коров, свиней и кур. На сельское хозяйство и в первую очередь на выращивание крупного рогатого скота приходится до трети всех вредных выбросов в атмосферу. По этой причине рано или поздно перед человечеством возникнет дилемма: либо мы перестанем потреблять столько мяса, либо будем искать другие источники животных белков. Наука предлагает несколько альтернатив в виде насекомых, лабораторного мяса и питательных веществ микробного происхождения.

Фото: Fertilizer Daily Fertilizer Daily

Исследователи Потсдамского института изучения климатических изменений и Всемирного центра растений (Тайвань) смоделировали последствия перехода человечества на микробный протеин, выращенный в результате ферментации. По мнению Изабеллы Вейндл (Isabelle Weindl), соавтора исследования, именно протеин, выращенный с помощью грибков (таких как Fusarium venenatum), является наиболее перспективной альтернативой мясу. Так, поверхность выращенного с помощью ферментации «мяса» схожа поверхности натурального продукта. Кроме того, в отличие от растительных альтернатив вроде тофу и сейтана, грибное «мясо» содержит ряд незаменимых аминокислот. Наконец, в отличие от животноводства грибная ферментация не требует вырубки лесов под пастбища и тем самым позволит освободить миллионы гектар угодий.

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«Наши результаты показывают, что даже с учетом саха в качестве сырья микробный белок требует гораздо меньше сельскохозяйственных земель, чем мясо жвачных животных, чтобы обеспечить такое же количество протеина»,

— объясняет исследователь.

Согласно подсчетам, замена к 2050 году 80% животных белков на микробные альтернативы позволит практически нивелировать проблему уничтожения лесов, особенно в таких пострадавших от вырубки регионах, как Амазонская низменность и впадина Конго. Переход на ферментированное мясо позволит снизить выбросы парниковых газов на 87%. Сахар, необходимый для ферментации, можно выращивать в виде сахарного тростника или свеклы на пастбищах, использованных ранее для скота. Наконец, меньшее количество коров будет означать и меньшие выбросы метана, который обладает парниковым эффектом в 23 раза большим по сравнению с углекислым газом.