Диетолог назвала полезные перекусы, которые считают вредными

Кандидат медицинских наук, врач-диетолог, гастроэнтеролог Маргарита Арзуманян объяснила, что быстрый перекус не всегда вреден для здоровья. Ее слова передает радио Sputnik.

Фото: unsplash unsplash

По слвам врача, важно обращать внимание на состав пищи, которую вы едите. Идеальный для здоровья способ быстро подкрепиться – съесть что-нибудь, содержащее орехи, цельнозерновую муку, овощи, фрукты, ягоды или бобовые.

Видео дня

"Самый быстрый и прекрасный перекус – взять хороший хлеб с добавлением цельнозерновой муки и кефир, добавить орешки и ягоды", – сказала она.

Правильное сочетание ингредиентов превратит в здоровую пищу даже бутерброд, который обычно относят к вредным вариантам перекуса, продолжила диетолог.

"Бутерброд может быть хорошим перекусом, если мы берем мясо домашнего приготовления, курицу или рыбу, хлеб с добавлением цельнозерновой, обдирной муки, которая содержит остаточное количество клетчатки. Положите сверху кусочек огурца, помидора или лист салата", – рекомендует Арзуманян.

Многие продукты, которые раньше считались вредными, теперь изготавливают по другим технологиям. Например, современные сосиски вполне заслуживают того, чтобы быть частью здорового рациона.

"В продаже появились хорошие, качественные сосиски, которые содержат, допустим, мясо индейки, говядину, молоко и специи и не содержат ничего лишнего. Это сосиски короткого срока годности, и это хороший, здоровый перекус", – добавила Арзуманян.

Но если в составе продукта есть консерванты, искусственные подсластители и усилители вкуса, то лучше отказаться от его употребления, советует диетолог.

"Мы должны стараться исключать из своего рациона продукты глубокой переработки, промышленного производства, которые содержат усилители вкуса, глутамат, нитриты натрия, консерванты, искусственные подсластители. Это вредит нашему микробиому", – объяснила Маргарита Арзуманян в интервью радио Sputnik.

Например, выпечка промышленного производства и лапша быстрого приготовления – это вредные варианты перекуса.