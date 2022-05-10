Топ-5 фруктов, которые опасно покупать весной

В весеннюю пору, когда снежные сугробы уже пропадают и на улице с каждым днем становится всё теплее, люди начинают ощущать приближение лета. Как правило, большинство людей после «зимней спячки» хотят поскорее проснуться и насладиться всеми благами теплого времени года. Свежие фрукты и овощи и как опасно покупать их на ранних этапах или не в сезон — именно об этом мы поговорим с вами в этой статье.

Фото: popcake.tv popcake.tv

Как мы знаем, ягоды, овощи и фрукты в обычных условиях не растут круглый год. То есть, купить спелый сочный сладкий арбуз, например, в декабре будет куда сложнее, нежели в середине августа. К большому сожалению, вероятность того, что ягода будет спелой и натуральной, очень мала, ведь это просто не сезон её созревания. В настоящее время люди привыкли к тому, что в магазине вовсе нет дефицита продуктов, а это значит, что на протяжении почти всего года на прилавках супермаркетов мы можем найти всё что угодно. К большому сожалению, часто это бывает опасно для жизни. Мы подготовили для вас топ-5 фруктов и ягод, с которыми точно не стоит торопиться.

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Вы точно этого не ожидали, но возглавляют этот список всеми любимые яблоки. В весеннее время года диетологи и эксперты настоятельно рекомендуют выбирать яблоки прошлогоднего урожая. В чем их отличие, спросите вы? Прошлогодний фрукт выращен в максимально приближенных для него условиях. Но, к сожалению, выглядеть он будет не как в сказке. Такие яблоки могут быть не самыми сочными и точно не с глянцевой кожурой. Однако, точно будут наполнены различными витаминами. Так что, уважаемые читатели, не судите яблоки по обложке.

Вторую строчку нашего сладкого чарта займут ягоды: клубника, черника, ежевика и другие. В этом вопросе нужно действительно понимать, что эти вкусности выращены искусственным путем. К большому сожалению, но весной клубника на грядках не растет. Разумеется, у магазинного товара будет крупный размер ягод и ярко выраженный цвет. Покупая этот продукт, не стоит думать о пользе для организма или о прекрасном вкусе.

Несмотря на то, что за окном ещё не середина лета, мы уже можем видеть на прилавках супермаркетов несколько сортов персиков. Это связано с тем, что многие производители ускоряют с помощью специальных препаратов скорость темпа роста фрукта. Однако, весенние персики нутрициологи не рекомендуют покупать, ведь ни наслаждения от вкуса, ни витаминов в этот период вы получить не сможете.

Предпоследнее место в нашем списке займет дыня. Этот фрукт, в отличие от арбуза или клубники, в магазинах встречается куда реже в весеннее время года. И на этот раз история повторяется. Для того, чтобы осуществить поставку в магазин, производители буквально накачивают фрукт различными консервантами, чтобы тот в искусственных условиях смог созреть. Будьте с этим осторожны.

Завершает нашу статью виноград. К большому сожалению, весна совершенно не тот период, когда его безопасно покупать для своей жизни. Ведь для того, чтобы виноград выглядел аппетитно, поставщикам приходится обрабатывать его специальным дымом, чтобы добавить глянца и румянца.