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8 часов назад

Диетолог назвала три самые полезные добавки в кофе

Inc-Newsиещё 2

Нутрициолог Афинская советует добавлять в кофе специи и кокосовое молоко вместо коровьего
Фото: Inc-NewsInc-News

Диетолог назвала три самые полезные добавки в кофеЛюбимый напиток миллионов людей по всему миру может быть и полезным и вредным. Источник фото: @StockSnap/pixabayНаучно доказано, что умеренное употребление кофе снижает риск развития болезней сердца, налаживает работу мозга и помогает спасаться от стрессов и депрессий.При этом многие люди обожают добавлять в кофе сахара, молоко или сливки, что существенно снижает полезность напитка.Однако существуют добавки, которые не принесут вреда здоровью. Например, нутрициолог-диетолог Лиза Афинская рекомендует заменять сахар корицей, кардамоном или питьевым кокосовым молоком.По словам специалиста, вкус любимого напитка от этого хуже не станет, но пользы будет намного больше.

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