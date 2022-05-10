Перечислены опасные для женского здоровья овощи

Овощи из семейства крестоцветных – брокколи, брюссельская, цветная и белокочанная капуста, бок-чой, руккола, кресс-салат – должны быть на столе женщин в ограниченном количестве, считает диетолог Елена Соломатина. В беседе с «Вечерней Москвой» врач рассказала, чем опасно переедание этими продуктами.

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Помимо перечисленных выше к семейству крестоцветных относятся репа, редька, хрен, листовая горчица, редис.

Дело в том, что эти продукты содержат изотиоцианаты, которые подавляют выработку гормонов и обостряют гипотиреоз — заболевание эндокринной системы, характеризующееся недостатком гормонов щитовидной железы. Елена Соломатина Врач-диетолог

Диетолог также рекомендовала женщинам не злоупотреблять соей. Она хотя и способствует выработке эстрогена (женского полового гормона), но в то же время замедляет синтез гормонов щитовидной железы.