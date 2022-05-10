Как арахис влияет на организм

Есть много причин, чтобы есть арахис и продукты на его основе, но одним из главных преимуществ данного ореха является то, что он может помочь вам жить дольше.

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Жир в арахисе является мононенасыщенным и полиненасыщенным. Обе группы жирных кислот помогают снизить риск сердечных заболеваний. Кроме того, данный орех помогает насытиться, чем позволяет контролировать вес. Дуэт белка и клетчатки помогает замедлить пищеварение, утолить чувство голода и повысить питательность ваших блюд и закусок.

В одном исследовании также сообщалось, что арахис может помочь вам прожить более долгую и здоровую жизнь. Исследователи обнаружили, что участники, которым нравились арахис и другие орехи, значительно реже умирали по любым причинам, особенно от сердечно-сосудистых заболеваний.