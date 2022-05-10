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1 час назад

Борьба с диабетом: какие продукты снизят сахар в крови?

Русская Планета

Диабет связан с нарушением выработки поджелудочной железой инсулина или с его усвояемостью организмом. В качестве терапии пациентам необходимо соблюдать правильное питание и регулярно следить за сахаром в крови.

Борьба с диабетом: какие продукты снизят сахар в крови?
Фото: Русская ПланетаРусская Планета

Прежде всего благоприятно на уровень сахара могут влиять цитрусовые. Апельсины богаты большим составом витаминов, минералов и обладают антидиабетическим эффектом.

Кроме того, содержащийся в ягодах антоцианин способен снижать резистентность к инсулину, увеличивая чувствительность клеток к этому гормону. Диабетикам рекомендуют употреблять чернику, клубнику, ежевику и малину.

Также брокколи за счет сульфорафана уменьшает окислительный стресс и сосудистые осложнения, пишет «Профиль».

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