Нутрициолог посоветовала не добавлять в кофе коровье молоко

Диетолог Лиза Афинская дала ряд рекомендаций по употреблению самого популярного в мире напитка, чтобы получить от него максимальную пользу. Ученые годами спорят о плюсах и минусах употребления кофе. Существуют исследования, доказывающие пользу напитка. В частности, кофе способен снизить риск развития диабета 2 типа, инсульта и ряда других заболеваний сердечно-сосудистой системы, а также депрессии и болезни Паркинсона.

Кофе предотвращает образование желчных камней. Напиток является хорошим антиоксидантом, поэтому он защищает кожу от вредного воздействия ультрафиолетового излучения.

Но только полезным напиток будет в том случае, если пить хороший, свежемолотый качественный кофе без наполнителей. Сахар, а также сиропы, сливки, молоко животного происхождения снижают его полезные свойства. Диетолог рекомендует заменить их корицей, кардамоном или пить кофе с кокосовым молоком.