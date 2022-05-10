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1 час назад

Нутрициолог советует добавлять в кофе специи и кокосовое молоко вместо коровьего

FBM.ru

Диетолог Лиза Афинская дала ряд рекомендаций по употреблению самого популярного в мире напитка, чтобы получить от него максимальную пользу. Ученые годами спорят о плюсах и минусах употребления кофе. Существуют исследования, доказывающие пользу напитка. В частности, кофе способен снизить риск развития диабета 2 типа, инсульта и ряда других заболеваний сердечно-сосудистой системы, а также депрессии и болезни Паркинсона.

Нутрициолог посоветовала не добавлять в кофе коровье молоко
Фото: FBM.ruFBM.ru

Кофе предотвращает образование желчных камней. Напиток является хорошим антиоксидантом, поэтому он защищает кожу от вредного воздействия ультрафиолетового излучения.

Но только полезным напиток будет в том случае, если пить хороший, свежемолотый качественный кофе без наполнителей. Сахар, а также сиропы, сливки, молоко животного происхождения снижают его полезные свойства. Диетолог рекомендует заменить их корицей, кардамоном или пить кофе с кокосовым молоком.

Афинская добавляет, что хотя кофе обладает легким мочегонным действием, он не вызывает обезвоживания. Однако, не стоит злоупотреблять кофе, ведь в любом деле важна мера.

Еда,
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