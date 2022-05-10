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4 часа назад

Названы провоцирующие артрит продукты

Lenta.ruиещё 2

Медицинские работники назвали продукты, которые усиливают боль воспаленных суставов и провоцируют артрит. Соответствующее исследование появилось на портале Sage Journals.

Названы провоцирующие артрит продукты
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Американские ученые из Школы медицины Университета Джорджа Вашингтона и Комитета врачей за ответственную медицину провели эксперимент, в ходе которого 44 человека с уже диагностированным артритом в течение 16 недель придерживалась разным видам особого питания. При этом некоторым участникам исследования давали пищевые добавки-пустышки.

Выяснилось, что у пациентов, которые соблюдали диету, число опухших суставов уменьшилось более чем в два раза, а у второй половину испытуемых оно, напротив, увеличилось. Известно, что из рациона первой группы исключили мясо, рыбу, цитрусы, шоколад, орехи и глютен.

По окончанию испытания врачи составили список запрещенных продуктов, в который попали молоко и молочные продукты с высоким процентом жира, а также жирное мясо, сладости. Ограничения касаются также меда, орехов, специй, консервов, алкоголя, баклажанов, картофеля, помидоров, любых цитрусовых и соли.

Еда,Джордж Вашингтон,
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