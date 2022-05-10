Названы провоцирующие артрит продукты

Медицинские работники назвали продукты, которые усиливают боль воспаленных суставов и провоцируют артрит. Соответствующее исследование появилось на портале Sage Journals.

Американские ученые из Школы медицины Университета Джорджа Вашингтона и Комитета врачей за ответственную медицину провели эксперимент, в ходе которого 44 человека с уже диагностированным артритом в течение 16 недель придерживалась разным видам особого питания. При этом некоторым участникам исследования давали пищевые добавки-пустышки.

Выяснилось, что у пациентов, которые соблюдали диету, число опухших суставов уменьшилось более чем в два раза, а у второй половину испытуемых оно, напротив, увеличилось. Известно, что из рациона первой группы исключили мясо, рыбу, цитрусы, шоколад, орехи и глютен.