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42 минуты назад

Диетолог дала советы по выбору полезного йогурта

Мослента

В полезном йогурте не содержаться добавки, а сам продукт имеет небольшой срок годности. Об этом интернет-изданию NEWS.ru рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Диетолог дала советы по выбору полезного йогурта
Фото: МослентаМослента

«В натуральном йогурте должны быть только молоко формализованное и закваска. Когда добавляется большое количество стабилизаторов, усилителей вкуса, сахара — все это нивелирует пользу. Сахар питает недружественную микрофлору»,

— объяснила специалист.

Специалист также порекомендовала отказаться от готовых йогуртов с фруктами, так как как там содержаться загустители и крахмал. Лучше, по ее словам, самим добавлять фрукты и сухофрукты в йогурт.

Еда,Елена Соломатина,
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