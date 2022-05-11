Названы способы снизить давление, изменив рацион питания

Продукты, которые содержат нитраты, также помогут. Нитраты являются стимуляторами выработки оксида азота, который тоже отвечает за расслабление сосудистой стенки и понижение давления. Особенно богата ими свекла и редиска. Ягоды темного цвета, такие как черноплодная рябина, черника, голубика, ежевика, укрепляют сосудистую стенку, капилляры. От нормальной работы капилляров зависит, как кровь перераспределяется на периферию, и давление понижается.