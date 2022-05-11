Названы способы снизить давление, изменив рацион питания

Продукты, богатые калием и магнием, помогают снизить артериальное давление, считает врач-диетолог Елена Соломатина. В беседе с «Москвой 24» эксперт дала несколько советов, как с помощью питания скорректировать проблему гипертоникам.
Микроэлемент магний, содержащийся в орехах, семечках, зеленых листовых овощах и какао, помогает «расслабить» сосудистые стенки, за счет чего давление понижается, – отмечает эксперт.
Богаты калием арбузы, огурцы, сухофрукты, тыква и печеный картофель. Попадая в организм, они берут на себя роль натурального диуретика и помогают снизить давление.
В случае, если давление повысилось из-за стресса, врач рекомендовала выпить чашку ромашкового чая или цикория.
Ранее мы писали о том, почему резкое снижение артериального давления нежелательно для организма.