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1 час назад

Названы способы снизить давление, изменив рацион питания

Мира Маркина
Елена Соломатинаэксперт

Продукты, богатые калием и магнием, помогают снизить артериальное давление, считает врач-диетолог Елена Соломатина. В беседе с «Москвой 24» эксперт дала несколько советов, как с помощью питания скорректировать проблему гипертоникам.

Названы способы снизить давление, изменив рацион питания
Фото: unsplash.comunsplash.com

Микроэлемент магний, содержащийся в орехах, семечках, зеленых листовых овощах и какао, помогает «расслабить» сосудистые стенки, за счет чего давление понижается, – отмечает эксперт.

Богаты калием арбузы, огурцы, сухофрукты, тыква и печеный картофель. Попадая в организм, они берут на себя роль натурального диуретика и помогают снизить давление.

Продукты, которые содержат нитраты, также помогут. Нитраты являются стимуляторами выработки оксида азота, который тоже отвечает за расслабление сосудистой стенки и понижение давления. Особенно богата ими свекла и редиска. Ягоды темного цвета, такие как черноплодная рябина, черника, голубика, ежевика, укрепляют сосудистую стенку, капилляры. От нормальной работы капилляров зависит, как кровь перераспределяется на периферию, и давление понижается.
Елена Соломатина
Елена СоломатинаВрач-диетолог

В случае, если давление повысилось из-за стресса, врач рекомендовала выпить чашку ромашкового чая или цикория.

Ранее мы писали о том, почему резкое снижение артериального давления нежелательно для организма.

Еда,Елена Соломатина,
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