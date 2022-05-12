Врач оценила вред пищи из микроволновки

Врач-эндокринолог Зухра Павлова оценила вред пищи, приготовленной в микроволновке. В своем Telegram-канале она рассказала, что спокойно пользуется СВЧ-печью.

Фото: Мослента Мослента

«Температура готовки в ней не превышает 100-110 градусов, значит, не должно формироваться излишнее количество вредных конечных продуктов гликирования. Плюс печь должна сохранять больше витаминов именно за счет скорости приготовления»,

— перечислила Павлова плюсы микроволновки.

Врач прокомментировала информацию о том, что готовка на максимальной мощности в микроволновке разрушает полезные ферменты в некоторой еде. Он пояснила, что дело не в способе приготовления, а в тепловом воздействии.

«Кроме того, совсем не обязательно выворачивать ручку микроволновки на полную мощность. Например, для разморозки хватает 25-30 процентов мощности»,

— добавила эндокринолог. Медик порекомендовала использовать самую высокую мощность микроволновки для готовки мяса, рыбы, овощей, а для остальной еды выбирать более щадящие режимы.

«Некоторые отмечают, что разогретое в микроволновке мясо становится жестковато. Это абсолютно объяснимо: разогрев идет в основном за счет поглощения энергии СВЧ-поля молекулами воды»,