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21 минуту назад

Врач оценила вред пищи из микроволновки

Мослентаиещё 3

Врач-эндокринолог Зухра Павлова оценила вред пищи, приготовленной в микроволновке. В своем Telegram-канале она рассказала, что спокойно пользуется СВЧ-печью.

Врач оценила вред пищи из микроволновки
Фото: МослентаМослента

«Температура готовки в ней не превышает 100-110 градусов, значит, не должно формироваться излишнее количество вредных конечных продуктов гликирования. Плюс печь должна сохранять больше витаминов именно за счет скорости приготовления»,

— перечислила Павлова плюсы микроволновки.

Врач прокомментировала информацию о том, что готовка на максимальной мощности в микроволновке разрушает полезные ферменты в некоторой еде. Он пояснила, что дело не в способе приготовления, а в тепловом воздействии.

«Кроме того, совсем не обязательно выворачивать ручку микроволновки на полную мощность. Например, для разморозки хватает 25-30 процентов мощности»,

— добавила эндокринолог. Медик порекомендовала использовать самую высокую мощность микроволновки для готовки мяса, рыбы, овощей, а для остальной еды выбирать более щадящие режимы.

«Некоторые отмечают, что разогретое в микроволновке мясо становится жестковато. Это абсолютно объяснимо: разогрев идет в основном за счет поглощения энергии СВЧ-поля молекулами воды»,

— пояснила Павлова, призвав не жалеть жидкости при готовке. Доктор также раскрыла лайфхак по «оживлению» хлеба в микроволновке: зачерствевшую буханку можно обернуть влажной салфеткой и отправить в СВЧ-печь на 15-30 секунд.

Еда,
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