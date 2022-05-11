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2 часа назад

Вредна ли пища из микроволновки

Москва24

Некоторые научные исследования показали, что витамины и влага исчезают из продуктов из-за тепловой обработки. Поэтому, отметила эндокринолог Зухра Павлова, неважно, как готовить пищу – на сковороде, в духовке или микроволновке. Об этом сообщает радио КП.

Вредна ли пища из микроволновки
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

При этом специалист подчеркнула, что при использовании микроволновки необязательно выставлять полную мощность. Например, для разморозки продуктов хватает 25–30%.

При этом мощность 70–80% можно использовать для спокойной готовки, без выкипания. В этом случае можно готовить мясо и рыбу, однако это займет больше времени, чем при использовании стопроцентной мощности.

Среднюю мощность выставляют для супов и морепродуктов.

Еда,
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