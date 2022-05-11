Вредна ли пища из микроволновки

Некоторые научные исследования показали, что витамины и влага исчезают из продуктов из-за тепловой обработки. Поэтому, отметила эндокринолог Зухра Павлова, неважно, как готовить пищу – на сковороде, в духовке или микроволновке. Об этом сообщает радио КП.

При этом специалист подчеркнула, что при использовании микроволновки необязательно выставлять полную мощность. Например, для разморозки продуктов хватает 25–30%.

При этом мощность 70–80% можно использовать для спокойной готовки, без выкипания. В этом случае можно готовить мясо и рыбу, однако это займет больше времени, чем при использовании стопроцентной мощности.