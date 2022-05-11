Назван продукт, уничтожающий молодость

«Сахар, особенно тот, что находится в подслащенных напитках, ведет к стремительному выбросу инсулина, а, кроме того, приводит к сшивке белков коллагена и эластина. Эти сшивки (или склеивание) чреваты чем-то похожим на задубление клеток кожи, сосудистой стенки (что ведет к повышению артериального давления), ткани легких, то есть их старением», — объяснил эксперт.