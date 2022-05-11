Назван продукт, уничтожающий молодость

О влиянии добавленного сахара на организм и рационе для крепкого здоровья с журналистами «МК» поговорил геронтолог, доктор биологических наук, член-корреспондент РАН Алексей Москалев.
Чтобы продлить молодость, эксперт рекомендовал к каждому приему пищи обязательно добавлять порцию овощей, и не реже одного раза в сутки – горсть фруктов или ягод.
От чего стоит отказаться в первую очередь? От добавленного сахара, считает геронтолог.
«Сахар, особенно тот, что находится в подслащенных напитках, ведет к стремительному выбросу инсулина, а, кроме того, приводит к сшивке белков коллагена и эластина. Эти сшивки (или склеивание) чреваты чем-то похожим на задубление клеток кожи, сосудистой стенки (что ведет к повышению артериального давления), ткани легких, то есть их старением», — объяснил эксперт.
Москалев предложил отказываться от сладостей постепенно. Например, баловать себя время от времени лакомством в гостях. Но только при условии, если до чаепития вы не ели сахар.
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