Как правильно есть хинкали?

Грузинскую кухню любят многие россияне, одними из самых популярных блюд в нашей стране считаются хачапури и хинкали. Если с первыми все понятно — это обычная выпечка с сыром и разными начинками, то с хинкали все гораздо сложнее. Не все умеют их правильно употреблять, а само блюдо претерпело много изменений, поэтому уже не похоже на традиционную грузинскую пищу. В материале “Рамблера” — об истории хинкали и о том, как правильно их есть.
Традиционно хинкали готовили из муки, баранины, лука и чеснока. Когда они начали распространяться в другие регионы, появились различные вариации с другим мясом специями. Сейчас хинкали готовят из фарша, в который добавляют приправы и зелень.
На морском побережье можно найти хинкали с рыбой. Такие часто встречаются на курортах Черного моря. Существуют и другие вариации начинок: хинкали делают с сыром, грибами и картошкой.
Многие люди предпочитают употреблять хинкали с соусом или сметаной. Это не запрещено, но эксперты говорят, что их нужно есть без подобных добавок. Хинкали нужно посыпать молотым черным перцем, а также можно добавить уксус. Если у вас на столе лежат хинкали с сыром, то сверху на них можно положить сливочное масло.
Хинкали принято есть руками, но многие стандарты начинают трансформироваться в современности. Любители грузинской кухни испытывают неприязнь к тем, кто использует вилки при употреблении хинкали. Однако, согласно этикету, это допустимо. Важно не протыкать вилкой нижнюю часть хинкали, иначе вытечет бульон.
Хинкали лучше всего запивать чачей или пивом. Считается, что вино не очень сочетается с этим блюдом.