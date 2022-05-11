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1 час назад

Как правильно есть хинкали?

Мира Маркина

Грузинскую кухню любят многие россияне, одними из самых популярных блюд в нашей стране считаются хачапури и хинкали. Если с первыми все понятно — это обычная выпечка с сыром и разными начинками, то с хинкали все гораздо сложнее. Не все умеют их правильно употреблять, а само блюдо претерпело много изменений, поэтому уже не похоже на традиционную грузинскую пищу. В материале “Рамблера” — об истории хинкали и о том, как правильно их есть.

Как правильно есть хинкали?
Фото: PixabayPixabay

Какие бывают начинки

Традиционно хинкали готовили из муки, баранины, лука и чеснока. Когда они начали распространяться в другие регионы, появились различные вариации с другим мясом специями. Сейчас хинкали готовят из фарша, в который добавляют приправы и зелень.

На морском побережье можно найти хинкали с рыбой. Такие часто встречаются на курортах Черного моря. Существуют и другие вариации начинок: хинкали делают с сыром, грибами и картошкой.

Что можно заказать к хинкали

Многие люди предпочитают употреблять хинкали с соусом или сметаной. Это не запрещено, но эксперты говорят, что их нужно есть без подобных добавок. Хинкали нужно посыпать молотым черным перцем, а также можно добавить уксус. Если у вас на столе лежат хинкали с сыром, то сверху на них можно положить сливочное масло.

Как правильно есть?

Хинкали принято есть руками, но многие стандарты начинают трансформироваться в современности. Любители грузинской кухни испытывают неприязнь к тем, кто использует вилки при употреблении хинкали. Однако, согласно этикету, это допустимо. Важно не протыкать вилкой нижнюю часть хинкали, иначе вытечет бульон.

  1. Возьмите хинкали за хвостик рукой или вилкой;
  2. Второй рукой возьмитесь за нижнюю часть хинкали;
  3. Откусите ее снизу и выпейте бульон;
  4. Доедайте остальное, за исключением хвостика;
  5. Хвостик лучше не есть — это просто кусок теста, который может остаться сырым.

Хинкали лучше всего запивать чачей или пивом. Считается, что вино не очень сочетается с этим блюдом.

Еда,
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