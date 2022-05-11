Продукты, повышающие женское либидо

Врач-гинеколог Екатерина Волкова рассказала, что повысить женское либидо могут горький шоколад, жгучий перец, а также бобовые, печень и зелень. Об этом сообщает "Газета.ру".

Фото: Сетевое издание m24.ru Сетевое издание m24.ru

По словам Волковой, снижение сексуального влечения может быть связано с дефицитом серотонина, фолиевой кислоты, антиоксидантов и витаминов группы В.

Исправить проблему может сбалансированное питание с овощами, рыбой и цельнозерновыми продуктами. Специалист пояснила, что 30 граммов шоколада способны вызвать чувство благополучия и радости.

Жгучий перец содержит капсаицин, он улучшает кровообращение.