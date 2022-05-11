Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+11° в 
USD 67.38EUR 71.10
Войти в почту
26 минут назад

Названы продукты, обладающие бодрящим эффектом

Мир24

Такие продукты, как ананас, корица и сухофрукты могут обеспечить человеку заряд бодрости не хуже кофе. Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на слова врача-диетолога Елены Соломатиной.

Названы продукты, обладающие бодрящим эффектом
Фото: Мир24Мир24

По ее словам, заряд бодрости утром человеку может обеспечить богатая белком еда, продукты с содержанием кофеина и ряд других продуктов. Так, добавление корицы в какой-нибудь утренний напиток будет способствовать лучшему усвоению глюкозы и пробуждению. Бодрость может придать и черный шоколад или какао из-за содержащегося в них кофеина.

«В яйцах содержится полноценный белок, а внутри желтка – холин, то есть предшественник ацетилхолина. Ацетилхолин, как известно, ускоряет передачу нервных импульсов»,

– отметила медик.

Врач добавила, что большое количество полезных веществ в ананасе, сухофруктах и цветной капусте также способно обеспечить заряд бодрости. А людям, имеющим проблемы с щитовидной железой, энергии придадут богатые йодом продукты – жирная рыба, морская капуста, грецкие орехи и киноа.

Пища, богатая пищевыми волокнами – овощи, цельнозерновой хлеб, крупы – также может придать энергии, а кисломолочные продукты восстанавливают микрофлору кишечника, продолжила Соломатина.

Кроме того, эксперт посоветовала обратить внимание на продукты, богатые витамином D – его дефицит вызывает сонливость и слабость. Источником этого витамина могут быть жирная рыба и печень трески, заключила врач.

Еда,Елена Соломатина,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители