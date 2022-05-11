Названы продукты, обладающие бодрящим эффектом

Такие продукты, как ананас, корица и сухофрукты могут обеспечить человеку заряд бодрости не хуже кофе. Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на слова врача-диетолога Елены Соломатиной.

Фото: Мир24 Мир24

По ее словам, заряд бодрости утром человеку может обеспечить богатая белком еда, продукты с содержанием кофеина и ряд других продуктов. Так, добавление корицы в какой-нибудь утренний напиток будет способствовать лучшему усвоению глюкозы и пробуждению. Бодрость может придать и черный шоколад или какао из-за содержащегося в них кофеина.

«В яйцах содержится полноценный белок, а внутри желтка – холин, то есть предшественник ацетилхолина. Ацетилхолин, как известно, ускоряет передачу нервных импульсов»,

– отметила медик.

Врач добавила, что большое количество полезных веществ в ананасе, сухофруктах и цветной капусте также способно обеспечить заряд бодрости. А людям, имеющим проблемы с щитовидной железой, энергии придадут богатые йодом продукты – жирная рыба, морская капуста, грецкие орехи и киноа.

Пища, богатая пищевыми волокнами – овощи, цельнозерновой хлеб, крупы – также может придать энергии, а кисломолочные продукты восстанавливают микрофлору кишечника, продолжила Соломатина.