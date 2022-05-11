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36 минут назад

Диетолог перечислила продукты, бодрящие не хуже кофе

Inc-Newsиещё 1

Какао и горячий шоколад являются самыми эффективными заменителями кофе.

Диетолог перечислила продукты, бодрящие не хуже кофе
Фото: Inc-NewsInc-News

Но любимый бодрящий напиток могут заменить и обычные, казалось бы, продукты, если получше узнать их свойства.

Например, как рассказала врач-диетолог Елена Соломатина, содержащийся в яйцах полноценный белок де-факто придает организму силу ничуть не хуже кофе. Именно поэтому специалисты рекомендуют яйца именно на завтрак.

«В яйцах содержится полноценный белок, а внутри желтка — холин, то есть предшественник ацетилхолина. Ацетилхолин, в свою очередь, ускоряет передачу нервных импульсов»,

- утверждает диетолог.

Помимо этого в разное время дня и при разных обстоятельствах обрести чувство бодрости могут помочь ананасы, цветная и квашеная капуста, сухофрукты, апельсины, зеленые яблоки, крыжовник, жирная рыба и печень трески.

Еда,Елена Соломатина,
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