Не только “Маргарита”: все, что нужно знать о пицце

Популярность пиццы пришлось на нулевые, и вместе с этим итальянским блюдом начали развиваться службы доставки. У многих она ассоциируется с голливудскими фильмами: как правило, ее заказывают на вечеринки или едят во время просмотра телевизора. Сейчас это блюдо уступает другим кухням по популярности, но по-прежнему остается востребованным у многих людей. В материале “Рамблера” — о том, как это итальянское блюдо стало символом студенческих вечеринок, и какие рецепты считаются правильными.

Фото: Рамблер Рамблер

Как появилась пицца

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Прообраз современной пиццы был уже в Древнем Риме и Древней Греции. Лепешку с маслинами, мясом, сыром и овощами употребляли еще в те времена. Более похожая на современную пиццу появилась в 1522 году в Неаполе после того, как в Европе появились помидоры. Блюдо считалось едой для крестьян из-за своей дешевизны, а чуть позже переселенцы привезли этот рецепт в США, и там она уже начала распространяться по всем штатам в новом прочтении.

Существует два типа пиццы: итальянская и американская. В первом случае при приготовлении начинки используются традиционные ингредиенты. В американской пицце можно встретить все, что угодно: начиная от картошки фри и заканчивая икрой. Кроме того, в США в пицце всегда толстая корочка. В Италии ее толщина зависит от региона. Считается, что в Америку попала Неаполитанская пицца. В США пицца похожа на пирог.

Большинство итальянцев признают только пиццу “Маргариту”. Свое название она получила в честь Маргариты Савойской — жены итальянского короля. Готовят ее исключительно на тонком тесте, начинка делается из свежих помидоров, моцареллы и базилика.

Как готовить итальянскую пиццу

У итальянской пиццы много секретов, начиная с приготовления теста и заканчивая начинкой. Все они отличаются, но есть несколько универсальных простых рецептов, которые можно реализовать дома.

Для теста необходимо купить итальянскую муку 00 сорта. Она более эластична и не рвется, российская мука имеет грубый помол и не такая клейкая. В тесто нужно добавить оливковое масло, только в американском варианте используют любое растительное. В любое тесто добавляется вода, дрожжи и морская соль. Чтобы сделать его более хрустящим, можно добавить яйца.

В качестве начинки используется томатная паста, а уже далее все зависит от фантазии автора. Шеф-повара говорят, что каждый добавляет в ингредиент пиццы свою изюминку. Это может быть местный продукт или приправа. Так появилась “Гавайская” пицца, куда местный шеф-повар решил добавить ананасы. Можно использовать традиционные начинки для пиццы, но можно не ограничивать свою фантазию. Если хотите придерживаться итальянских рецептов, то возьмите такие продукты в начинку: моцарелла, пармезан, оливковое масло, оливки, помидоры, чеснок, грибы, ветчина, анчоусы. Не забывайте, что эти продукты должны сочетаться.