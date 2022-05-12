Продукты, которые стоит исключить из рациона немедленно

Любая деятельность должна приносить результаты, и чем их количество больше, тем более продуктивным мы считаем свой день. Как питание влияет на производительность труда рассказывает Hfssion.ru эксперт, нутрициолог, член международной ассоциации спортивных наук ISSA, Станислав Шереметьев.

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Станислав Шереметьев нутрициолог, член международной ассоциации спортивных наук ISSA, основатель образовательного центра «Академия Нутрициологии»

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От чего зависит эффективность

Нервная система человека обеспечивает его когнитивные способности, умственную выносливость, уровень мотивации и энтузиазма. Все эти качества работают на энергии внимания — конечном ресурсе.

В современном мире мы окружены огромным количеством раздражителей, которые могут забирать наше внимание, расходуя ценный ресурс. Среди них внутренние переживания, эмоциональные реакции на происходящие события, мысли о будущем, наши желания, а также соцсети, фильмы и сериалы, музыка, бытовые и профессиональные обязанности и, конечно же, еда.

Важным навыком современного человека является навык контроля фокуса своего внимания. Один из факторов, который влияет на наше внимание и соответственно на нашу продуктивность — это еда, которую мы потребляем.

Продукты и качество жизни

Очень часто скорость нашей жизни заставляет сместить фокус с питания на другие, более важные, как нам кажется, вещи. В результате появляются вредные перекусы, например, снеками и сладостями. Калорийный фаст фуд и сладкие напитки заменяют полноценные приемы пищи.

С одной стороны, это экономит время, а с другой — начинает влиять на состояние человека через физиологические механизмы. Чаще всего страдает продуктивность. Наиболее значимое влияние на нее оказывают сахаросодержащие продукты: десерты, сладости и сладкие напитки.

Что происходит внутри

Каждый прием сладкого вызывает резкое повышение уровня глюкозы в крови. Через некоторое время, под воздействием инсулина, ее уровень также резко падает и, как правило, еще ниже того, с которого всё началось, вводя человека в состояние близкое к гипогликемии. Простыми словами, если голодный человек съест сладкое, то через некоторое время, буквально через 40 — 50 минут, он становится еще более голодным.

Чувство голода и его резкие колебания делают нас менее стрессоустойчивыми, что также отражается на уровне продуктивности.

Лучший выход — регулярное комплексное питание. Так вы убережете свой организм от колебаний глюкозы и не станете заложником порочного круга: «Голод-сладкое-голод».

Сон, еда и продуктивность

Среди ежедневных дел многие также забывают про одно простое правило: не выспался вчера — плохо потрудился сегодня. При этом на качество сна также влияет еда, ее количество и время приема пищи.

Переедание само по себе снижает продуктивность. После плотного приема пищи хочется полежать и отдохнуть, а не стремится повышать свой KPI. Излишки пищи перед сном, а тем более в ночной период мешают организму. Вместо того чтобы отдыхать, он пытается переварить все то, что вы в него вместили. Как следствие, нервная система не восстанавливается, вы плохо чувствуете себя с утра — энергия снижена, энтузиазм отсутствует и быть продуктивным сложно.

Основная причина обильных ужинов — отсутствие регулярного питания, большие перерывы между приемами пищи в течение дня и их недостаточная калорийность. Не доели днем — получите сильный голод вечером. Удовлетворили повышенный аппетит — получили проблемы со сном и отсутствие желания работать. И так день за днем.

Чтобы разрушить эту схему, следует придерживаться нескольких правил: Регулярное комплексное питание в течение дня; Последний прием пищи за 2 часа до сна; Сокращение пищевого окна до 10-12 часов (время между первым и последним приемом пищи).

Индивидуальная непереносимость

Некоторые продукты вызывают специфические реакции организма при их потреблении: «затуманенность» сознания, головные боли, сонливость, потеря концентрации, а со стороны ЖКТ: боли, вздутие и метеоризм.

Такие реакции могут быть связаны с невозможностью эффективного переваривания некоторых компонентов пищи или со специфической реакцией микрофлоры кишечника на потребленный продукт.

Важная задача в этом случае — определить проблемный продукт и исключить его из рациона. Наиболее распространенные из них: молочные продукты, яйца, рыба и морепродукты, орехи, арахис, пшеница, соя, а также некоторые формы витаминов, минералов и прочих саплиментов.

Чем поможет биохакинг

Улучшить работу организма и повысить качество своей работы позволит технология основанная на концепции LCHF — Low Carb High Fat. Это система питания, в которой снижено количество углеводов и увеличено количество правильных жиров. Если в классическом рационе соотношение БЖУ составляет примерно 14/30/56, то в LCHF это в среднем 18/52/30.

Благодаря меньшему количеству углеводов, график колебания глюкозы в крови выравнивается, аппетит и чувство голода снижается. И вам не надо все время думать о том, что поесть. Достаточно питаться два — три раза в день. Появляется больше времени на работу, а скорость обработки информации повышается. Это доказали исследования австралийских ученых. Но будьте внимательны — LCHF может иметь некоторые противопоказания, поэтому перед применением лучше обратиться к специалисту.