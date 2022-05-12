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1 час назад

Диетолог рассказала, как не стоит худеть после праздников

Мира Маркина

Врач-диетолог и кандидат медицинских наук Камилла Тимошенко рассказала на странице в своей социальной сети, каких методов похудения после "сытных" праздников стоит избежать и почему.

Диетолог рассказала, как не стоит худеть после праздников
Фото: pixabay.compixabay.com

Врач отметила, что устраивать "разгрузочный" день после майских - плохая идея. По той причине, что это будет тяжело воспринято мозгом и организмом - еды то было много, теперь нет и вовсе. Ввиду этого организм решит, что стоит запастись "на будущее" и начнет "откладывать" про запас, по словам Тимошенко.

Но иногда все же такие дни голодания будут полезны, и диетолог отметила, в каких случаях:

Разгрузочные дни нужны:

при сбалансированном питании мы можем планировать разгрузочные дни;

при длительном плато, когда снижение веса остановилось без видимой причины. Это может быть одной из методик - так мы немного будоражим организм;

при сердечно-сосудистых заболеваниях хорошо чередовать - мясной, рыбный, кефирный, овощной, яблочный дни. Но эффект не пропорционален — это сильно осложняет и заморачивает составление рациона, а хорошим эффект будет и при обычном сбалансированном питании и постепенном снижении лишнего веса.

Также Тимошенко посоветовала каждому человеку раз в неделю исключать белок - один день проживать без мяса, яиц, рыбы и молочных продуктов.

Ранее мы писали о вреде фруктовых йогуртов на завтрак.

Еда,
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