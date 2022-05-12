Какую часть банана нельзя выкидывать

Мы все привыкли есть бананы, очищая их от кожуры. Но делаем мы это, как оказалось, зря. Именно эта часть банана, по свидетельствам специалистов, наиболее полезна. Почему не стоит выбрасывать банановую кожуру, читайте в материале "Рамблера".
Концентрация полезных веществ в банановой шкурке гораздо выше, чем в самом плоде. В ней содержится большое количество витаминов, минералов, полезных углеводов, растительных белков и клетчатки. Последней, кстати, особенно много в длинных волокнах, от которых банан всегда освобождают. Также банановая кожура богата аминокислотами, в ней много серотонина, лютеина и сахарозы, оказывающих положительное действие на нервную систему человека, а также играющих важную роль в процессе дезинтоксикации.
Чтобы понять, насколько полезна банановая кожура, достаточно взглянуть на цифры:
Если вы решите съесть банан целиком, включая кожуру, не забудьте тщательно вымыть плод. Просто грызть банановую шкурку вовсе не обязательно: ее можно включить в состав смузи или запечь банан в кожуре и без проблем съесть целиком.