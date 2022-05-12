Какую часть банана нельзя выкидывать

Мы все привыкли есть бананы, очищая их от кожуры. Но делаем мы это, как оказалось, зря. Именно эта часть банана, по свидетельствам специалистов, наиболее полезна. Почему не стоит выбрасывать банановую кожуру, читайте в материале "Рамблера".

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Концентрация полезных веществ в банановой шкурке гораздо выше, чем в самом плоде. В ней содержится большое количество витаминов, минералов, полезных углеводов, растительных белков и клетчатки. Последней, кстати, особенно много в длинных волокнах, от которых банан всегда освобождают. Также банановая кожура богата аминокислотами, в ней много серотонина, лютеина и сахарозы, оказывающих положительное действие на нервную систему человека, а также играющих важную роль в процессе дезинтоксикации.

Чтобы понять, насколько полезна банановая кожура, достаточно взглянуть на цифры:

В кожуре банана содержится около 20% суточной нормы витамина В6, играющего важную роль в превращении энергии в пищу и необходимого для здоровья мышц и обновления волос и кожи.

18% суточной нормы витамина С, который крайне важен для роста, развития и иммунитета.

8 % суточной нормы магния, отвечающего за регулирование кровяного давления и необходимого для поддержания здоровья зубов и костей.

12% суточной нормы калия, принимающего непосредственное участие в нормализации сердечного ритма и регулировании водного баланса в организме.

13% суточной нормы клетчатки, снижающей риск возникновения диабета и помогающей пищеварению.