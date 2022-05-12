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2 часа назад

Какую часть банана нельзя выкидывать

Мира Маркина

Мы все привыкли есть бананы, очищая их от кожуры. Но делаем мы это, как оказалось, зря. Именно эта часть банана, по свидетельствам специалистов, наиболее полезна. Почему не стоит выбрасывать банановую кожуру, читайте в материале "Рамблера".

Какую часть банана нельзя выкидывать
Фото: pixabay.compixabay.com

Концентрация полезных веществ в банановой шкурке гораздо выше, чем в самом плоде. В ней содержится большое количество витаминов, минералов, полезных углеводов, растительных белков и клетчатки. Последней, кстати, особенно много в длинных волокнах, от которых банан всегда освобождают. Также банановая кожура богата аминокислотами, в ней много серотонина, лютеина и сахарозы, оказывающих положительное действие на нервную систему человека, а также играющих важную роль в процессе дезинтоксикации.

Чтобы понять, насколько полезна банановая кожура, достаточно взглянуть на цифры:

  • В кожуре банана содержится около 20% суточной нормы витамина В6, играющего важную роль в превращении энергии в пищу и необходимого для здоровья мышц и обновления волос и кожи.
  • 18% суточной нормы витамина С, который крайне важен для роста, развития и иммунитета.
  • 8 % суточной нормы магния, отвечающего за регулирование кровяного давления и необходимого для поддержания здоровья зубов и костей.
  • 12% суточной нормы калия, принимающего непосредственное участие в нормализации сердечного ритма и регулировании водного баланса в организме.
  • 13% суточной нормы клетчатки, снижающей риск возникновения диабета и помогающей пищеварению.

Если вы решите съесть банан целиком, включая кожуру, не забудьте тщательно вымыть плод. Просто грызть банановую шкурку вовсе не обязательно: ее можно включить в состав смузи или запечь банан в кожуре и без проблем съесть целиком.

Еда,
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