Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+17° в 
USD 63.78EUR 65.79
Войти в почту
45 минут назад

Рецепт вкуснейшего печенья из бородинского хлеба

Мира Маркина

Чтобы не выбрасывать черствый хлеб, приготовьте из него вкусное шоколадно-ореховое печенье. В рецепте всего четыре ингредиента, не считая вчерашней буханки. Время приготовления — 20 минут.

Рецепт вкуснейшего печенья из бородинского хлеба
Фото: unsplash.comunsplash.com

Ингредиенты

  • 150 г черствого бородинского хлеба
  • 30 г грецких орехов (примерно 5 очищенных штук)
  • 3 яйца
  • 100 г темного шоколада
  • 110 сливочного масла (82% жирности)
  • щепотка соли
unsplash.com

Как готовить

  1. Натереть на мелкой терке бородинский хлеб. Для дополнительной мягкости подогреть буханку в микроволновой печи 30 секунд и растереть в руках;
  2. Поместить очищенные грецкие орехи в плотный пакет. Мелко порубить ножом или скалкой, достать из пакета;
  3. Яйца взбить с солью;
  4. Поломать шоколад на дольки, растопить в микроволновке. Добавить нарезанное кубиками масло, дать растаять;
  5. Смешать яйца и шоколадную смесь. Перемешать. Добавить хлеб и орехи, перемешать;
  6. Разогреть духовку до 190 °С. Застелить противень бумагой для выпечки;
  7. Ложкой или с помощью кондитерского мешка сформировать небольшие кружочки на противне на расстоянии 2 см друг от друга;
  8. Поставить в духовку, выпекать 10-15 минут, пока тесто изнутри не станет сухим. Проверить готовность можно, проткнув печенье: она должна остаться сухой.
Еда,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители