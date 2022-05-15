Рецепт вкуснейшего печенья из бородинского хлеба

Чтобы не выбрасывать черствый хлеб, приготовьте из него вкусное шоколадно-ореховое печенье. В рецепте всего четыре ингредиента, не считая вчерашней буханки. Время приготовления — 20 минут.Ингредиенты150 г черствого бородинского хлеба30 г грецких орехов (примерно 5 очищенных штук)3 яйца100 г темного шоколада110 сливочного масла (82% жирности)щепотка солиunsplash.comКак готовитьНатереть на мелкой терке бородинский хлеб. Для дополнительной мягкости подогреть буханку в микроволновой печи 30 секунд и растереть в руках;Поместить очищенные грецкие орехи в плотный пакет. Мелко порубить ножом или скалкой, достать из пакета;Яйца взбить с солью;Поломать шоколад на дольки, растопить в микроволновке. Добавить нарезанное кубиками масло, дать растаять;Смешать яйца и шоколадную смесь. Перемешать. Добавить хлеб и орехи, перемешать;Разогреть духовку до 190 °С. Застелить противень бумагой для выпечки;Ложкой или с помощью кондитерского мешка сформировать небольшие кружочки на противне на расстоянии 2 см друг от друга;Поставить в духовку, выпекать 10-15 минут, пока тесто изнутри не станет сухим. Проверить готовность можно, проткнув печенье: она должна остаться сухой.