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37 минут назад

Диетолог рассказал, как быть в форме и есть сладкое

РИА "ФедералПресс"

Похудеть – не значит, что нужно совсем отказаться от сладкого. Диетологи объяснили, как правильно употреблять сахар.

Диетолог рассказал, как быть в форме и есть сладкое
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Я всегда советую клиентам сбалансировать потребление сахара белками, клетчаткой и/или полезными жирами», – говорит диетолог Джорджи Фир.

Есть сахар – можно, но в умеренных количества, совмещая с полезной пищей, утверждает эксперт из Marie Claire. Питательные вещества замедляют всасывание сахара в кровь.

Сладкое лучше употреблять перед тренировкой, это повысит эффективность и даст дополнительный заряд энергии. Также поесть сахара, по мнению Фир, можно в первые 30 минут после тренировки, в это время открывается «углеводное окно». Калории идут в мышцы.

Ранее «ФедералПресс» писал, что россиянок предостерегли от диеты Мадонны.

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