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56 минут назад

Рецепт: готовим наггетсы как из KFC на домашней кухне

Мира Маркина

Наггетсы – закуска из мяса птицы, получившая популярность благодаря ресторанам быстрого питания. Процесс приготовления не займет много времени, а результат наверняка удивит ваши вкусовые рецепторы. Рецепт читайте в статье “Рамблера”.

Рецепт: готовим наггетсы как из KFC на домашней кухне
Фото: unsplash.comunsplash.com

Ингредиенты

  • куриное филе – 2 грудки (или 400-600 гр)
  • панировочные сухари – 100 гр
  • мука пшеничная – 100 гр
  • крахмал кукурузный – 15 гр
  • разрыхлитель – 1 ч.л.
  • специи (соль, перец и те, которые любите)
  • растительное масло
  • кипяченая вода – 1/2 стакана

Шаг первый

Нарежьте филе небольшими кубиками, чтобы их было легче перебить в измельчителе (или чоппере).

Шаг второй

Добавьте к получившейся массе любимые специи. Мы рекомендуем использовать молотый черный перец, сушеный чеснок и копченую паприку. Не забудьте посолить мясную заготовку! Все тщательно перемешайте.

Шаг третий

Смажьте руки растительным маслом и скатайте небольшие приплюснутые котлетки. Готовые нужно обвалять в панировочных сухарях и переложить на пищевую пленку или доску.

Шаг четвертый

Готовим кляр: для этого нужно смешать муку, кукурузный крахмал, разрыхлитель и любимые специи. В сухую смесь добавляем кипяченую воду комнатной температуры. Кляр должен быть жидким, как сливки.

Шаг пятый

Опустив наггетсы в кляр, достаем их и перекладываем на разогретую с растительным маслом сковороду. Закуску обжариваем с обеих сторон (по две-три минуты на каждой). Перед подачей рекомендуем выложить наггетсы на бумажные полотенца, чтобы те впитали лишнее масло.

Приятного аппетита!

Еда,
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