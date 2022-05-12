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1 час назад

Врач назвал замедляющий старение напиток

Lenta.ru

Врач-фитотерапевт, кандидат медицинских наук Андрей Степенский в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» назвал напиток, употребление которого поможет замедлить процесс старения. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Врач назвал замедляющий старение напиток
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Степенский посоветовал всем, кто хочет сохранить молодость и красоту, пить березовый сок. По словам врача, в этом напитке содержатся природные антиоксиданты, которые препятствуют быстрому старению организма.

«Живые клетки под воздействием природных антиоксидантов замедляют свое старение, остаются на какое-то время молодыми»,

— заявил он.

Также фитотерапевт рассказал, что березовый сок, который продается в магазинах и имеет длительный срок годности, не является натуральным.

«Настоящий березовый сок — скоропортящийся продукт. Даже если его поставить на день или два дня в холодильник, то он будет немного бродить»,

— отметил Степенский.

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