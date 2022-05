Нутрициолог рассказал о пяти неожиданных свойствах ананаса

"Из-за плохого питания, отсутствия физической активности у нас ухудшаются, становятся ломкими сосуды, ведь очень низкий уровень витамина C. А именно витамин C и укрепляет наши сосуды. Как только мы начинаем включать в наш рацион ананас, дополняем витамин C, сосуды становятся более крепкими, и маленькие удары практически уже будут незаметны со стороны кожи", – подчеркнул эксперт.