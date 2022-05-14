Диетолог назвала способ уменьшить количество сладкого в рационе

Концентрация на еде является лучшим способом уменьшить количество сладкого в рационе. Об этом «Вечерней Москве» рассказала диетолог Елена Соломатина.
При этом, по ее словам, стоит учитывать, желание съесть сладкое приходит к человеку, когда ему скучно или грустно.
«Если человек, который не может удержаться от сладкого, перед употреблением сядет и представит, как он это сладкое ест, как оно тает во рту, то он съест меньше. Удовольствие при этом будет таким же, как если бы он, допустим, бездумно глядя в гаджет и разговаривая с друзьями поглощал торты или конфеты», — отметила специалист.
Сладости лучше есть маленькими кусочками, растягивая удовольствие, заключила эксперт.