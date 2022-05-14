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1 час назад

Диетолог назвала способ уменьшить количество сладкого в рационе

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Концентрация на еде является лучшим способом уменьшить количество сладкого в рационе. Об этом «Вечерней Москве» рассказала диетолог Елена Соломатина.

Диетолог назвала способ уменьшить количество сладкого в рационе
Фото: unsplash.comunsplash.com

При этом, по ее словам, стоит учитывать, желание съесть сладкое приходит к человеку, когда ему скучно или грустно.

«Если человек, который не может удержаться от сладкого, перед употреблением сядет и представит, как он это сладкое ест, как оно тает во рту, то он съест меньше. Удовольствие при этом будет таким же, как если бы он, допустим, бездумно глядя в гаджет и разговаривая с друзьями поглощал торты или конфеты», — отметила специалист.

Сладости лучше есть маленькими кусочками, растягивая удовольствие, заключила эксперт.

Еда,Елена Соломатина,
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