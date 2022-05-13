Как правильно мыть курицу

Национальные службы здравоохранения не рекомендуют мыть сырую курицу, но недавние исследования показали, что 25% людей всё ещё делают это. Дело в том, что мытьё может распространить вредные бактерии от курицы на другие продукты или посуду на кухне и подвергнуть вас риску пищевого отравления. Однако если вам сильно хочется делать это, то есть наиболее безопасный способ.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

«Многие люди думают, что им следует мыть сырую курицу, но в этом нет необходимости», — отметил эксперт по пищевой гигиене Адам Хардгрейв (Adam Hardgrave), — «Все микробы на ней (курице — прим.) погибнут, если вы тщательно её приготовите».

Однако, если вы всё равно хотите мыть курицу, вам следует прислушаться к учёным, которые выявили самый безопасный способ сделать это.

Физики из Университета штата Монтана говорят, что удержание мяса прямо возле крана под постоянным потоком воды снижает риск распространения бактерий.