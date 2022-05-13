Какой шоколад самый полезный

Шоколад бывает четырех типов, и только два из них можно назвать полезными. При этом белый и молочный к ним отнести нельзя.

Фото: Парламентская газета Парламентская газета

Качественный шоколад не содержит в себе каких-либо вредных добавок, пишет «Спорт-Экспресс». В сладости должны быть только фенилэтиламин — гормон, насыщающий мозг серотонином и помогающий стабилизировать работу нервных клеток, теобромин и магний, расслабляющие нервные окончания, снимающие стресс и улучшающие эмоционально-психическое состояние, растительные флавоноиды, стимулирующие кровоток и антиоксиданты, помогающие замедлить процессы старения.

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Удовольствие

К шоколаду «для души» можно отнести молочный. Несмотря на то что в этом виде шоколада присутствуют быстрые углеводы, кратковременно улучшающие интеллектуальную активность, также в нем содержится много сахара и других не очень полезных добавок.

Белый шоколад — лакомство для гурманов, которое имеет специфический и в то же время приятный вкус. Является радостью для многих сладкоежек, однако своим составом похвастаться не может. Светлый оттенок шоколада достигается за счет жира, выжатого из тертого какао. Также белый шоколад содержит сухое молоко, сахар и ванилин.

Польза

По-настоящему полезными можно назвать только два типа шоколада - горький и темный. В первом содержится более 55% какао-бобов и меньше всего сахара. Он имеет характерный горький вкус с легким кисловатым оттенком. А также содержит целый комплекс витаминов и минералов: А, В, D, Е, F, РР, калий, магний, фосфор, кальций, цинк и железо.

Темный шоколад состоит из тертого какао на 40-55%. В отличие от горького имеет более мягкий вкус. В 100 граммах темного шоколада содержится 590 ккал, из которых 42,63 грамма — жиры, 7,79 — белки, 45,90 — углеводы, 1,37 — вода, 2,32 — зола. Употребление этого вида шоколада лучше ограничивать, несмотря на его относительную пользу.

Также данные типы шоколада поддерживают нервную систему, препятствуют развитию язвы желудка и, по данным исследований, снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний на 20%.

В то же время для человека оптимально съедать в сутки не более 50 граммов темного и горького шоколада.

Можно ли шоколад беременным

При беременности горький шоколад можно употреблять ежедневно, но не больше 25 граммов в день. Он содержит фолиевую кислоту, которая полезна для развития ребенка, а также предотвращает серьезные патологии. Во втором и третьем триместрах норма горького шоколада в день уменьшается до 15 граммов в день.

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