Почему нельзя хранить яйца в дверце холодильника

Эксперт назвал причину, по которой нельзя держать яйца в дверце холодильника. Об этом сообщает Express.

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"Храните яйца в магазинной упаковке, чтобы следить за сроком годности, особенно если на них нет соответствующей маркировки",

— рассказали эксперты компании Domestic and General, занимающейся обслуживанием бытовой техники.

По их словам, если складывать их в специальный отсек в дверце холодильника, можно пропустить, когда истечет срок годности.