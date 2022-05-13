Почему нельзя хранить яйца в дверце холодильника

Эксперт назвал причину, по которой нельзя держать яйца в дверце холодильника. Об этом сообщает Express.
"Храните яйца в магазинной упаковке, чтобы следить за сроком годности, особенно если на них нет соответствующей маркировки",
— рассказали эксперты компании Domestic and General, занимающейся обслуживанием бытовой техники.
По их словам, если складывать их в специальный отсек в дверце холодильника, можно пропустить, когда истечет срок годности.
Специалисты также посоветовали держать сухие продукты на верхних полках, а влажные — на нижних. Хранить открытые банки не рекомендуется: лучше переложить содержимое в специальные герметичные контейнеры и по возможности поставить маркировку.