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21 минуту назад

Почему нельзя хранить яйца в дверце холодильника

Газета.Ru

Эксперт назвал причину, по которой нельзя держать яйца в дверце холодильника. Об этом сообщает Express.

Почему нельзя хранить яйца в дверце холодильника
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Храните яйца в магазинной упаковке, чтобы следить за сроком годности, особенно если на них нет соответствующей маркировки",

— рассказали эксперты компании Domestic and General, занимающейся обслуживанием бытовой техники.

По их словам, если складывать их в специальный отсек в дверце холодильника, можно пропустить, когда истечет срок годности.

Специалисты также посоветовали держать сухие продукты на верхних полках, а влажные — на нижних. Хранить открытые банки не рекомендуется: лучше переложить содержимое в специальные герметичные контейнеры и по возможности поставить маркировку.

Еда,
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