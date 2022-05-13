Продукты, после которых еще больше хочется есть

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, что существуют продукты, которые не помогают утолить голод, а наоборот – разжигают его. Подробнее об этом пишет Infox.ru.
По информации, такая еда не всегда хорошо влияет на организм, даже если человек имеет лишний вес или склонен к полноте.
Эксперты отметили, что яблоки, апельсины, лимоны, маринованные огурцы, квашеная капуста, соль, горчица, перец, хрен и базилик не стоит есть, если вы голодны.
Кроме того, есть продукты, которые создают видимость сытости на некоторое время. К такой еде относятся сладости. Поэтому стереотип о том, что сладкое перед едой перебивает аппетит, в некоторых случаях действует совсем наоборот.