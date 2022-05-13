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8 минут назад

Продукты, после которых еще больше хочется есть

Нижегородская правда

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, что существуют продукты, которые не помогают утолить голод, а наоборот – разжигают его. Подробнее об этом пишет Infox.ru.

Продукты, после которых еще больше хочется есть
Фото: Нижегородская правдаНижегородская правда

По информации, такая еда не всегда хорошо влияет на организм, даже если человек имеет лишний вес или склонен к полноте.

Эксперты отметили, что яблоки, апельсины, лимоны, маринованные огурцы, квашеная капуста, соль, горчица, перец, хрен и базилик не стоит есть, если вы голодны.

Кроме того, есть продукты, которые создают видимость сытости на некоторое время. К такой еде относятся сладости. Поэтому стереотип о том, что сладкое перед едой перебивает аппетит, в некоторых случаях действует совсем наоборот.

Еда,Роспотребнадзор,
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