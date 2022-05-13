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2 часа назад

Неожиданные полезные свойства шампиньонов

Lenta.ru

Ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Денис Буханцев рассказал россиянам о неожиданных полезных свойствах шампиньонов. Его слова приводит издание «Здоровое питание».

Неожиданные полезные свойства шампиньонов
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Буханцев указал на то, что благодаря низкой калорийности и быстро усваиваемым белкам гриб часто используют в рецептах диетического питания. По словам эксперта, шампиньоны вполне способны заменить мясо.

«Достаточно включать грибы в свой рацион два-три раза в неделю, и эффективность диеты возрастет. При этом грибов в рационе должно быть не более 150–200 граммов в сутки»,

— объяснил он.

Кроме того, эксперт отметил пользу шампиньонов для диабетиков. У шампиньонов, рассказал он, очень низкий гликемический индекс — всего 15 единиц, — а содержащиеся в них витамины и микроэлементы помогают в работе печени, поджелудочной и других эндокринных желез, улучшают выработку инсулина и регуляцию углеводного обмена.

Также, продолжил Буханцев, шампиньоны содержат столько же фосфора, сколько и морепродукты, а витамины группы В, которых в продукте достаточно, оказывают благоприятное успокоительное действие на нервную систему, а также участвуют в нормализации липидного обмена.

«А значит, употребление грибов может помочь снижению уровня холестерина, уменьшить риск развития атеросклероза и инсульта. Другой содержащийся в шампиньонах микроэлемент — калий — прекрасное сосудорасширяющее средство, а значит, также способствует уменьшению кровяного давления и укреплению сосудов»,

— разъяснил он.

При этом, предупредил эксперт, грибы трудно перевариваются организмом из-за хитина, содержащегося в клеточных стенках, поэтому слишком много их есть не стоит. Кроме того, заключил Буханцев, отказаться от этих грибов рекомендовано при панкреатите и гастрите, заболеваниях печени, аллергии на растительный белок и индивидуальной непереносимости.

Еда,Роспотребнадзор,
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