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2 часа назад

Стало известно, какой десерт будут подавать на годовщину коронации Елизаветы II

РИА "ФедералПресс"

В Великобритании завершился конкурс по созданию пудинга, приуроченного к 70-летия правления Елизаветы II. Победительницей оказалась копирайтер Джемма Мелвин.

Назван десерт, который будут подавать на годовщину Елизаветы II
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Я очень счастлива. Мысль о том, что люди будут воссоздавать пудинг, особенно во время юбилея, доставляет мне огромное удовольствие»,

– сказала Мелвин.

Десерт от копирайтера будет подаваться на праздничных обедах по случаю годовщины коронации королевы Елизаветы II. По словам Мелвин, в пудинг входит рулет с лимонным кремом, желе, лимонный заварной крем, печенье амаретти, мандариновый соус, свежие взбитые сливки, цукаты, кусочки шоколада и измельченного печенья амаретти, сообщает Express.

Еда,Елизавета II,
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