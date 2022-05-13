Назван десерт, который будут подавать на годовщину Елизаветы II

В Великобритании завершился конкурс по созданию пудинга, приуроченного к 70-летия правления Елизаветы II. Победительницей оказалась копирайтер Джемма Мелвин.
«Я очень счастлива. Мысль о том, что люди будут воссоздавать пудинг, особенно во время юбилея, доставляет мне огромное удовольствие»,
– сказала Мелвин.
Десерт от копирайтера будет подаваться на праздничных обедах по случаю годовщины коронации королевы Елизаветы II. По словам Мелвин, в пудинг входит рулет с лимонным кремом, желе, лимонный заварной крем, печенье амаретти, мандариновый соус, свежие взбитые сливки, цукаты, кусочки шоколада и измельченного печенья амаретти, сообщает Express.