Врач объяснила смертельную опасность копченых продуктов

Врач-диетолог Наталья Денисова предупредила любителей копченостей о том, что этот продукт может стать причиной развития рака, сообщает Агентство городских новостей «Москва».
В дыме содержатся вещества, которые могут способствовать развитию новообразований,
— объяснила эксперт, отметив, что опасность возникает, если употреблять копченые продукты часто.
Денисова посоветовала тем, кто не может отказаться от своих пищевых пристрастий, выбирать продукты холодного копчения или тех, что приготовлены с использованием жидкого дыма, который более безопасен с точки зрения токсичности. Однако специалист отметила, что такие продукты хуже хранятся, поскольку продукты, приготовленные с использованием жидкого дыма, содержат больше влаги.
Кроме опасности стать причиной развития онкологических заболеваний копченые продукты могут привести к повышению артериального давления и отекам из-за высокого содержания соли, отметила Денисова.
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