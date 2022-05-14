Врач объяснила смертельную опасность копченых продуктов

Денисова посоветовала тем, кто не может отказаться от своих пищевых пристрастий, выбирать продукты холодного копчения или тех, что приготовлены с использованием жидкого дыма, который более безопасен с точки зрения токсичности. Однако специалист отметила, что такие продукты хуже хранятся, поскольку продукты, приготовленные с использованием жидкого дыма, содержат больше влаги.