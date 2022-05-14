Чем полезен виноград

Ученые рассказали о полезных свойствах винограда для организма. Исследования показали, что эта ягода является крайне полезной для кишечника, а также способствует здоровому сну.

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Помогает лучше спать

Если перед сном съесть несколько виноградин, то это значительно улучшит качество сна. Ученые выяснили, что винные сорта винограда, а также продукты из него являются источником мелатонина – гормона сна. Именно поэтому пара ягодок перед сном поможет быстрее уснуть.

Помогает нормализовать работу кишечника

Исследование ученых показало, что регулярное употребление винограда способствует нормализации работы толстой кишки. Кроме того, он помогает поддерживать ее в здоровом состоянии, что может стать причиной избавления от лишних килограммов.

Виноград помогает при тошноте