Чем полезен виноград

Ученые рассказали о полезных свойствах винограда для организма. Исследования показали, что эта ягода является крайне полезной для кишечника, а также способствует здоровому сну.
Если перед сном съесть несколько виноградин, то это значительно улучшит качество сна. Ученые выяснили, что винные сорта винограда, а также продукты из него являются источником мелатонина – гормона сна. Именно поэтому пара ягодок перед сном поможет быстрее уснуть.
Исследование ученых показало, что регулярное употребление винограда способствует нормализации работы толстой кишки. Кроме того, он помогает поддерживать ее в здоровом состоянии, что может стать причиной избавления от лишних килограммов.
Если рассасывать во рту замороженные фрукты и ягоды, такие как виноград или вишня, то это неприятное ощущение исчезнет. Кроме того, если вы испытываете сухость во рту или у вас есть маленькие язвочки, то можете смело искать помощи у винограда. Он поможет избавиться от неприятных ощущений и порадует вас своим вкусом, передают «ИноСМИ».