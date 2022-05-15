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1 час назад

Врач-диетолог Нефедова не рекомендует россиянам пить кофе сразу после еды

runews24.ruиещё 1

Пить кофе не раньше, чем через 30 минут после приема пищи, рекомендует врач-диетолог, нутрициолог Наталья Нефедова, передает радио Sputnik.

Диетолог не советует пить кофе сразу после еды
Фото: runews24.rurunews24.ru

Как рассказала эксперт, употребление кофе во время пищи или сразу после нарушает процесс усвоения макро- и микроэлементов. Она добавила, что если постоянно запивать еду кофе, то организм будет получать меньше цинка, железа и магния.

Кроме этого, кофе способно выводить из организма кальций, поэтому его лучше пить с молоком, либо с кусочком сыра. Важно помнить при этом, что молоко добавляет напитку лишние калории.

Самыми опасными Нефедова назвала напитки с сиропами, так как они могут прибавить лишние килограммы.

Еда,Наталья Нефедова,
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