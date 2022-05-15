Диетолог не советует пить кофе сразу после еды

Пить кофе не раньше, чем через 30 минут после приема пищи, рекомендует врач-диетолог, нутрициолог Наталья Нефедова, передает радио Sputnik.

Как рассказала эксперт, употребление кофе во время пищи или сразу после нарушает процесс усвоения макро- и микроэлементов. Она добавила, что если постоянно запивать еду кофе, то организм будет получать меньше цинка, железа и магния.

Кроме этого, кофе способно выводить из организма кальций, поэтому его лучше пить с молоком, либо с кусочком сыра. Важно помнить при этом, что молоко добавляет напитку лишние калории.