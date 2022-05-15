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1 час назад

Как есть молодой картофель без вреда для здоровья

Ferra.ru

Чтобы молодой картофель принес пользу и удовольствие, его нужно правильно употреблять.

Как есть молодой картофель без вреда для здоровья
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Молодой картофель необходимо очищать от кожуры, чтобы вместе с ней убрать соланин — вещество, отпугивающее животных от клубней. Соланин — яд и может вызывать тошноту, диарею. Это же касается и зеленых пятен на кожуре и на теле картофеля. Их нельзя есть, потому что это скопление соланина.

Важно следить за свежестью картофеля. Если клубни целые и плотные, свежие, кожура не повреждена, то её употребление менее опасно. К тому же, если приготовленный картофель или блюдо из него горчит, его лучше не есть.

Еда,
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