Как есть молодой картофель без вреда для здоровья

Чтобы молодой картофель принес пользу и удовольствие, его нужно правильно употреблять.

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Молодой картофель необходимо очищать от кожуры, чтобы вместе с ней убрать соланин — вещество, отпугивающее животных от клубней. Соланин — яд и может вызывать тошноту, диарею. Это же касается и зеленых пятен на кожуре и на теле картофеля. Их нельзя есть, потому что это скопление соланина.