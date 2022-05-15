Доктор Мясников предрек судьбу мяса

Ведущий медицинских передач на телеканале «Россия» Александр Мясников предположил, что в скором времени насекомые станут нашей основной пищей.
Доктор Мясников привел весьма логичные доводы.
- За 50 лет - 1950 по 2000 год - население Земли удвоилось, а потребление мяса увеличилось в пять раз! – рассуждает Мясников. - К 2050 году население нашей планеты ожидается больше девяти миллиардов человек, а потребность в мясе превысит 500 миллиардов килограмм. Уже понятно, что ни пастбищ, ни воды для этого просто не хватит!
Уже сегодня набирает обороты производство из насекомых муки, печенья, хлопьев… Так что сейчас самое время есть мясные пельмени — потом они, возможно, будут из кузнечиков!
Ранее Александр Мясников рассказал, что мир охватила пандемия, которая значительно опаснее коронавируса.