Доктор Мясников предрек судьбу мяса

- За 50 лет - 1950 по 2000 год - население Земли удвоилось, а потребление мяса увеличилось в пять раз! – рассуждает Мясников. - К 2050 году население нашей планеты ожидается больше девяти миллиардов человек, а потребность в мясе превысит 500 миллиардов килограмм. Уже понятно, что ни пастбищ, ни воды для этого просто не хватит!