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1 час назад

Как заставить себя есть больше овощей и фруктов

Ferra.ru

Фрукты и овощи полезны для организма, но не все едят их в достаточном количестве. Причины тому разные, бывает и такое, что их просто не хочется. Новое исследование выявило простую хитрость, как заставить себя хотеть больше овощей и фруктов.

Как заставить себя есть больше овощей и фруктов
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Научная работа показал, что пребывание на природе связано с употреблением большего количества фруктов и овощей. Достаточно прогулки на свежем воздухе или пикника.

Исследователи опросили более 300 взрослых из Филадельфии в период с мая по август 2017 года и измерили их связь с природой. Анализ результатов продемонстрировал, что участники с более сильной связью с природой сообщали о более разнообразной диете и ели больше фруктов и овощей.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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