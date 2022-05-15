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1 час назад

Диетолог Ирина Торопыгина не рекомендует смешивать в салате огурцы и помидоры

FBM.ru

Оказывается, самый распространенный у нас летом салат из огурцов и помидоров не так уж и полезен, и врачи не слишком рекомендуют их смешивать. И огурцы, и помидоры по отдельности очень полезны. Например, один помидор содержит около трети суточной нормы витамина С. В них также много витамина В, который необходим для нормального роста тканей, а в его кожуре содержится флавоноид нарингенин, который способен уменьшать воспаления. Диетологи утверждают, что помидоры богаты лекопином, который является мощным антиоксидантом и поэтому может снизить риск развития рака и сердечных заболеваний. Один помидор может содержать до 8 мг ликопина, и чем ярче красный цвет, тем больше в нем ликопина.

Диетолог рекомендует не смешивать огурцы и помидоры
Фото: FBM.ruFBM.ru

По словам врача-диетолога Ирины Торопыгиной, помидоры снижают уровень плохого холестерина и повышают эластичность стенок артерий. Они также богаты калием, который нормализует кровяное давление и снижает риск заболеваний сердечно-сосудистой системы.

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А хлорогеновая кислота и бета-каротин, содержащиеся в помидорах, преобразуются организмом в витамин А.

Что касается огурцов, то их кожура является полезной клетчаткой для организма. Также в огурце много витаминов группы В, которые нейтрализуют сахар. Кроме того, огурец содержит полезные микроэлементы, которые препятствуют накоплению холестерина и улучшают работу сердца.

Как и помидоры, огурцы содержат калий, который насыщает ткани организма водой и снимает отеки. Употребление огурцов в пищу способствует улучшению обмена веществ. А йод, который также входит в состав огурцов, оказывает положительное влияние на щитовидную железу. Но при всех полезных свойствах этих двух видов овощей, врачи не советуют их смешивать.

В целом, здоровый человек съест салат из помидоров и огурцов, и ничего плохого с ним не случится. Однако если есть проблемы с желудочно-кишечным трактом и выделением желчи, может возникнуть реакция нейтрализации. Огурцы являются щелочными, а помидоры – кислыми.

В результате их взаимодействия выделяется тепло, что провоцирует повышенное газообразование и нарушение тонуса кишечника. Может нарушиться процесс пищеварения. Все это может сопровождаться отрыжкой, тошнотой, диареей и рвотой. Гастроэнтеролог рекомендует людям с проблемами пищеварения добавлять болгарский перец, редис, листовую зелень, укроп и петрушку вместо огурцов к помидорам или помидоров к огурцам.

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